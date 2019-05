Escucha las noticias de las 02:00 (20/05/2019)

son las dos la una en Canarias según una encuesta de cuarenta dB para el diario El País la suma de PSOE Más Madrid podemos lograría la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo es el candidato que más votos obtendría y Ciudadanos no lograría el sorpasso al PP esta noche todos los candidatos se han visto en un debate en Telemadrid en el que el líder de los naranjas en la región Ignacio Aguado ha intentado tomar el liderazgo de la deuda

a Paul Asensio ha sido un debate sin grandes anunció propuesta nuevas y con muy pocas interrupciones eso sí hemos visto a Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos bastante crítico con el PSOE y no tanto con el Partido Popular de Ayuso recordemos que Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular se fue a las filas de la formación naranja escuchamos a Ignacio Aguado y Ángel Gabilondo

usted como lo hizo al principio no viene solo usted viene con sorpresa viene de la mano de la señora Serra términos pierda de la mano de Rejón birmano ha terminado su tiempo ya Serra ustedes humano los pactos

será una de las claves del debate monasterio de Vox ha dejado claro que solo pactaría con PP conciudadanos Ayuso ha dicho que no tiene líneas rojas Aguado ha querido recordar a la candidata popular que no son enemigos Serra ha tendido la mano al candidato socialista a Gabilondo que ha dicho que hablará con todos porque no podemos volver a un nuevo bipartidismo de blog