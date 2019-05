Escucha las noticias de las 06:00 (20/05/2019)

a partir de las nueve como les decía Tenemos debate europeo en Hoy por hoy con los cabeza de lista de todos los partidos y a las doce y media organizado también por la SER y por el país debate entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid uno de los termómetros más importantes del veintiséis de mayo bueno pues a este debate asistirán también todos los partidos pero habrá una silla vacía porque la candidata popular Isabel Díaz Ayuso no ha querido debatir con Gabilondo Errejón is a Serra Aguado y Monasterio será la única que falte y algo grave debe estar pasando en el mundo cuando una ficción ocupa casi tanto tiempo como la realidad en los informativos pero así es y además con gran interés y seguimiento del público entre el que nos encontramos prácticamente todos los miembros de este equipo ya ha emitido el último capítulo de Juego de Tronos una parte del planeta se conoce el final ojo Aimar tranquilo no no voy a hacerlo pero hemos estado en un FIDE no voy a contar lo veremos esto

Voz 1047

07:03

bien los deportes con un spoiler en la punta de la lengua Sampe buenos días buenos días ya muy atenta a la conversación con con Aimar no no has visto no no no no yo me he quitado los casos para no oir lo que desea saber nada positivo negativo nada pensaba justo lo contrario no no no no lo vale vale vale pues vamos ya con el final del campeonato en Primera División que confirma la salida de varios técnico en el Betis de Quique Setién parte de la afición enfrentada a él hace dos días llegó