No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 2 00:05 no

Voz 1275 00:05 qué tal buenos días nueve grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía tiempo tranquilos hablen toda la comunidad subirán un poco las temperaturas a medio día id tendremos algunas nubes pasajeras día once de campaña día de la serie El País organizan este lunes el debate definitivo de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid a las doce y media arranca ese debate sin exclusiones en el que no estará la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso el viernes a última hora declinó la invitación porque su equipo prefiere apartarla de la primera línea estos últimos días de campaña si va a estar Íñigo Errejón candidato de Más Madrid que llega hoy reforzado por las encuestas es sondeo de cuarenta dB que hoy publica El País le sitúa como tercera fuerza política en la Comunidad un puesto que se disputaría conciudadanos con veinticinco veintiséis escaños el apoyo de la plataforma de Carmena sería fundamental para investir Ángel Gabilondo el candidato del PSOE que ganaría las elecciones aunque según el sondeo con menos votos perdería cuatro escaños respecto a dos mil quince el PB sería segunda fuerza perdería veintiún escaños pero la derecha no sumaría

Voz 3 01:15 ciudadanos sacó las uñas anoche en el debate de

Voz 1275 01:18 candidatos a la presidencia que se celebró en Madrid

Voz 0683 01:22 esto que en el PP y PSOE han hablado de universidades normal esta foto es la foto de los dos líderes políticos del Partido Popular pide el Partido Socialista este es el señor con fraude el de la Izquierda ese señor Master Feito Ignacio Aguado

Voz 1275 01:37 libro de la quema al PP de Ayuso se ahorró las críticas al Gobierno de Garrido que ahora va en sus listas hice afanó especialmente con el candidato del PSOE Ángel Gabilondo

Voz 0683 01:45 al señor Gabilondo hablar de economía es cómo irá a Herodes hablar de fomentar la natalidad pero señor Gabilondo si es que usted ha sido ministro de Zapatero Usted ha sido corresponsable de la ruina en la que nos dejó a todos los españoles el señor Zapatero

Voz 4 01:58 lo más fiero que yo estoy muy orgulloso orgulloso de haber sido ministro del Gobierno de España donde trabajé desde luego por los acuerdos y los consensos como sólo hacer siempre a favor de la educación

Voz 1275 02:08 la política fiscal fue el tramo que abrió ese debate lo cerraron los pactos Gabilondo arremetió contra la estrategia de la derecha a la candidata del PP Díaz Ayuso no pasó la oportunidad para criticar al partido naranja Isa Serra de Podemos conminó en varias ocasiones al PSOE para que no pacte con Ciudadanos y la candidata de Vox por su parte Rocío Monasterio se salió del tiesto con sus propuestas en inmigración como esta con los menores extranjeros no acompañados

Voz 5 02:30 que aquellos que dicen que son menores y que además resulta que luego no lo son atacan y agreden sexualmente a nuestros así a nuestros asistentes en los en los centros de menores o que campan a sus anchas por los barrios atemorizado las mujeres esos no tienen que estar en España tienen que ser repatriados

Voz 1275 02:47 hoy lo dicho debate definitivo desde las doce y media moderan Javier Casal y Lucía González lo pueden seguir en directo en Cadena Ser punto com

Voz 6 02:54 Madrid Madrid Madrid Destino

Voz 7 02:56 no está a la derecha tu destino está la izquierda

Voz 0867 03:00 este lunes veinte el debate definitivo

Voz 8 03:03 Ángel Gabilondo Ignacio Aguado Insa Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 0867 03:09 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser Ia el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 1275 03:21 con la colaboración del COAM esta tarde en La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de la Gran Vía hablamos con Pepu Hernández candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital la última semana de campaña llega amenizada con paros de veinticuatro horas en el metro titulares con Virginia Sarmiento primera de las cuatro jornadas de paros en Metro el sindicato de maquinistas sigue denunciando la falta de personal y la mala gestión del amianto afectarán a las líneas uno dos y cinco y los servicios mínimos serán del sesenta por ciento de los trabajadores de Urgencias del Hospital de La Paz también iniciar una semana de movilizaciones la denunciar la falta de personal y de recursos habrá paros y concentraciones diarias a la una y media de la tarde muere una mujer de treinta y cinco años atropellada por un tren de cercanías en Villaverde huía de un accidente de tráfico a pocos metros de las vías conducía otra mujer ya detenida que superaba la tasa de alcoholemia y agredió a dos agentes de la Policía Municipal y en los deportes el Real Madrid de baloncesto terminó tercero en la Euroliga al imponerse al Fenerbahce noventa y cuatro treinta y cinco en la ACB Estudiantes selló su salvación tras ganar ochenta y tres ochenta al Obradoiro hombre empieza esta mañana de lunes el tráfico en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 04:28 buenos días Laura qué tal con la hora punta arrancando con mucha fuerza en todo el este de la M30 con trafico ya muy lento e con dificultades entre Méndez Álvaro y la avenida de América en sentido norte y entre el nudo de Costa Rica ir de Manoteras también en la parte oeste al paso por el estadio Vicente Calderón hasta el Puente de los Franceses y tres entradas sea a tener en cuenta como la plaza del Conde de Casal Avenida de América de salida os Santamaría de la cama

Voz 9 04:53 qué tal las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días a las retenciones habituales en todas las entradas a la capital destacar tráfico intenso en la M cuarenta en Val de Mariné Monte Carmelo sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia lados Pozuelo barrio de la Fortuna dirección A seis retenciones también en la M50 en Fuenlabrada hacia la A42 Getafe sentido A cuatro hipo a día del Monte Villaviciosa de Odón en este caso en dirección a la autovía de La

Voz 6 05:18 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo le teólogo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:27 el ambiente un poco frío en estos momentos con temperaturas que superarán los diez grados en toda la comunidad durante las primeras horas de la tarde máximas de más de veinte con muchas horas de sol durante la tarde algunas nubes pero sin más consecuencias algunas gotas en puntos de montaña ese tiempo se irá repitiendo los próximos días durante las noches seguir haciendo un poco de frío titula entre las tardes ambiente cada vez más suave sin llegar a las temperaturas la semana pasada

Voz 6 05:52 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio en la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 0136 06:00 diga lo más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá Senel setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global se producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas eléctrico descubre lo en Pont Johnson en tu vida punto com

Voz 10 06:14 yo veinte segundos del final parece que ya está tú cometió espera que esto es fútbol puede pasar de todo como las jotas más Champions del año Driss antes

Voz 7 06:22 la final de la Champions siga Madrid ya tu concesionario Nissan del quince al veintitrés de mayo disfruta de las ofertas y regalos Champions del año

Voz 6 06:31 Nissan patrocinador oficial de la UEFA Champions League

Voz 11 06:34 Arriaga socia

Voz 12 06:36 atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito tanto octavo poco de cuota pero llevo años y no consigo quitarme la de encima

Voz 13 06:44 unas tarjetas tienen intereses abusivos por lo que era

Voz 14 06:47 sí podemos ayudarte cancelar llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro

Voz 6 06:53 hagámoslo fácil esta tele Sansón tiene unos programas muy raros déjame deporte centrifugado Mis que esto es más una lavadora Samsung surge una tele Sancho una lavadora de Samsung si una lavadora San son que el AVE la mitad de tiempo con tecnología wi traed que nuevas lavadoras son son igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Voz 13 07:14 contra el calor Solución Integral aire acondicionado de Endesa que lo excluye todo por menos de un euro al día hasta un doce por ciento de descuento en la luce el primer año contratantes del treinta y uno de mayo íter regalamos las cuotas hasta septiembre informática soluciones integrales endesa punto com soluciones hay muchas integral sólo una

Voz 15 07:36 este domingo tu voto trae el cambio a la Comunidad de Madrid un transporte público eficiente puntual sin esperas contigo hay cambio vota Gabilondo presidente Vota Partido Socialista

Voz 6 07:49 un día de cine en Parque Warner

Voz 16 07:52 la justicia los Lunnis y los espectáculos de Loca academia Batman y Celebration para ir desde veintinueve coma noventa euros

Voz 6 07:58 por qué Werner punto com esto

Voz 17 08:00 día de San Isidro el encaste Alba Serrada cumple cien años en Madrid compra el Paqui asegurate de disfrutar de las corridas de escolar Victorino y Adolfo Martín con la figura del momento Roca Rey la cita más importante de la temporada compra lo en las guión ventas punto com

Voz 0137 08:20 celebramos el mes fantástico Schmitt tan fantástico como la aventura de la alpinista que entonó junto a Smit del quince de mayo el quince de junio cocina Schmid a partir de seis mil cuatrocientos euros

Voz 11 08:31 ni por qué tú no eres como en los demás

Voz 0137 08:34 informe en una de las quince tiendas Schmitt de Madrid o en nuestra Web Design punto Schmitt

Voz 18 08:41 m veintinueve y Luna

Voz 1275 08:43 verde para la Operación Chamartín apareció Madrid nuevo norte este lunes la Comunidad de Madrid va a enviar el informe de evaluación ambiental del proyecto urbanístico paso previo a que la Comisión de Urbanismo y luego el pleno del Ayuntamiento lo aprueben definitivamente la intención del consistorio según fuentes consultadas por la SER es poder aprobar este proyecto a pesar de las fechas aunque la alcaldesa Carmena decía ayer que todavía les falta esa documentación era a estas alturas de tres notas

Voz 1410 09:05 hemos la documentación de la Comunidad de Madrid les hemos pedido que cuanto antes no manden para intentar poderlo aprobar lo que ocurre es que en en las fechas que estamos da impresión de que no sé cuándo va a llegar pero que va a ser imposible porque no sólo por supuesto te habría que hacer un pleno extraordinario pero además del pleno extraordinario que convocar la comisión

Voz 1275 09:26 en principio este lunes pasaría a la Comisión de Urbanismo que después tendrá que remitirlo a los grupos nueve grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

Voz 19 09:36 nuevo