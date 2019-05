No hay resultados

Voz 1275 00:03 Laura Gutiérrez qué tal buenos días comenzamos semana con tiempo estable las temperaturas Manex subiendo poco a poco a medida que avancen los días hoy de momento las máximas semana quedarán los veintitrés grados día once de campaña electoral día de la serie El País organizan hoy el debate definitivo de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid a las doce y media arranca el debate debates sin exclusiones al que hemos invitado a todos los candidatos de los partidos y en el que únicamente no estará Isabel Díaz Ayuso en la candidata del PP no quiere confrontar con todos sus rivales Javier Casas buenos días

Voz 0867 00:40 buenos días Laura casi sin descanso y con las encuestas ajustadísimos desde las doce y media en el Kwame van a debatir Ángel Gabilondo candidato del PSOE y favorito en las encuestas Ignacio Aguado de Ciudadanos Isabel Serra de Unidas Podemos Rocío Monasterio de Vox en este debate Si estará Íñigo Errejón de Más Madrid excluido del debate en la televisión pública estarán todos menos la candidata PP Isabel Díaz Ayuso que el pasado viernes a última hora declinó la invitación por indicación de su equipo de campaña que prefiere apartarla de la primera línea durante estos últimos días así que deja su silla vacía en formato sea flexible los candidatos iban a someter a preguntas concretas por parte de los moderadores y podrán debatir entre ellos sobre cuestiones previamente acotadas y que van desde el transporte pasando por la sanidad la educación la economía políticas sociales o pactos los bloques no cuentan con un tiempo fijo y el debate va a terminar con un minuto de oro en el que cada uno de ellos podrá exponer su proyecto para presidir la Comunidad de Madrid durante los próximo cuatro años el debate definitivo para el veintiséis N se podrá seguir en directo desde las doce y media en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en streaming a través de cadena ser punto com El País punto com

Voz 1275 01:44 el debate que moderan Javier Casal y Lucía González desde las doce y veinte será vamos a contra todo en Radio Madrid al debate llegan los candidato los con nuevos sondeos entre ellos la encuesta de cuarenta debe que hoy publica El País y que asegura que el PSOE ganará las elecciones autonómicas aunque conseguirá cuatro escaños menos que en dos mil quince pero podía sumar con más Madrid al que este sondeo le otorga veinticinco veintiséis escaños Podemos con diez para un gobierno de izquierdas en la región el PP sería segunda fuerza perdería veintiuno escaños pero la derecha no sumaría anoche en Telemadrid el candidato de Ciudadanos dirigió toda su artillería en el debate de la cadena pública contra el mejor colocado en esas encuestas el socialista Ángel Gabilondo Ignacio Aguado le acusó de querer dar sabe lazos con su política fiscal le preguntó Isabel Serra será su consejera de educación y civismo Gabilondo se presentó como el pegamento del progreso sin descartar a ninguna formación ni siquiera ciudadanos como le pidió insistentemente la candidata de Podemos

Voz 4 02:39 Nos porque usted como lo dicho al principio no viene solo usted viene con sorpresa viene de la mano de la señora Serra terminado seriedad de la mano de Errejón mano si empezamos ya a descubrirnos unos a otros yo no sé qué estarán pensando los ciudadanos al vernos aquí las izquierdas bloque Amos las salidas haciendo con lo que pasa es que vamos a superar el bipartidismo haciendo olvidar lo bueno

Voz 5 03:01 creo que no me ha contestado el señor Gabilondo simplemente decirle que creo que es necesario que los ciudadanos lo conozcan antes del veintiséis y que gobernar con Ciudadanos es gobernar nada menos que con Garrido el que hace tres días era presidente del Partido Popular de la Comunidad ciudad Aguado salvó

Voz 1275 03:16 los muebles al PP a su candidata Isabel Díaz Ayuso que se limitó a ensalzar la gestión de los suyos llamativo al disco

Voz 4 03:21 eso de Rocío Monasterio de Vox sobre la inmigración cuando a una madre que

Voz 0808 03:26 esperando a que su hijo la tienda por un problema de salud mental y le hice en trescientos días esa madre tiene que saber que delante de ellas están colando muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla lanzando además Cal a nuestra Guardia Civil

Voz 1275 03:40 hoy segundo salde definitivo a las doce y media debate en la SER El País Madrid Madrid Madrid

Voz 1275 04:11 esta con la colaboración del COGAM esta tarde en La Ventana de Madrid una nueva edición especial desde el hotel Hyatt de la Gran Vía con Pepu Hernández candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital el veinte de mayo última semana de campaña que viene acompañada por paros en el metro en la sanidad madrileña titulares con Virginia Sarmiento del sindicato de maquinistas sigue denunciando la falta de personal y la mala gestión del amianto en el metro los paros afectan hoy a las líneas uno dos y cinco y los servicios mínimos serán del sesenta por los trabajadores de Urgencias del Hospital de La Paz también inicia en semana de movilizaciones para denunciar la falta de personal de recursos habrá paros y concentraciones diarias los profesionales de Atención Primaria también inician llena una huelga por cuestiones similares y el Ayuntamiento de Madrid recibirá hoy el informe pendiente de la comunidad sobre Madrid nuevo norte que permitirá elevar la comisión del proyecto los tiempos harán difícil que se cumpla la intención de Carmena de aprobarlo antes de acabar su mandato

Voz 1275 05:06 hacemos una vez declaraciones inesperadas Gemma P que ponen en alerta el Real Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 05:11 buenos días se reactiva el sueño por el francés que ayer dijo esto en una recogida de premios

Voz 7 05:17 sí sí

Voz 8 05:19 abierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto

Voz 1161 05:31 es la primera vez que el francés deja una mínima puerta abierta su futuro y a una posible salida del París Saint Germaine y en baloncesto el Real Madrid terminó tercero en la Euroliga estudiante salvó la categoría en la ACB una jornada antes del final ganada Obradoiro ochenta y tres ochenta

