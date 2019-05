Escucha las noticias de las 10:00 (20/05/2019)

la necesidad de un impuesto sobre el carbono frontera no tiene mucho sentido que pongamos de nuestras empresas unas obligaciones de no emisiones de CO2 en nuestro territorio si lo que conseguimos con eso es que se vayan a producir a otro territorio yo estoy de acuerdo con la con la propuesta que plantea Señor Borrell ir también diría que que hay que tener conciencia de que las quince de las quince grandes empresas digitales del mundo ningún acta en la Unión Europea Fine una unas economías abiertas pero también hay que ir una política comercial abierta pero hay que proteger a los ciudadanos y el caso de China creo que Europa en el pasado se ha equivocado estamos hablando de empresas privadas por qué Europa competir porque está esa maraña de burócratas en Bruselas que llevan años intentando regular a través de directivas y reglamentos como avanzamos en la agenda digital

mismo tiempo Carles Puigdemont ha dicho hace unos minutos en los micrófonos de la SER en Cataluña que él no cree que tenga ningún duelo electoral con Oriol Junqueras el día veintiséis dice que no se considera huido de la justicia yo nos Tiko vaporoso que mayo es capaz de

Voz 2

02:40

yo no estoy impresión no porque me haya escapado porque hay eludido la acción de la justicia al contrario ávido a unos jueces alemanes que han decidido que yo no tengo que estar en prisión pero no Villegas trama eso