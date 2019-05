Las noticias de Canarias, 09:02 (20/05/2019)

Voz 0760

00:05

de la política y en plena campaña electoral a dirigente del PP Cristina Tavío primera espada en su momento en la dirección regional e insular de Tenerife que no estará en ninguna lista a las elecciones autonómicas y locales ha presentado su renuncia a la condición de diputada autonómica durante esta legislatura ha sido vicepresidenta de la Cámara hay también a todo cargo que lleve aparejado aunque y todavía no ha cursado la baja en las filas populares este lunes ha publicado una carta abierta en el rotativo el día en la que ha pedido el voto para Fernando Clavijo y Carlos Alonso argumentando que no se perdonaría que a dos personas solventes y preparadas le faltase un voto para gobernar un movimiento de ficha de Tavío que ya ha recibido la respuesta del propio Fernando Clavijo hace unos minutos en ser Lanzarote