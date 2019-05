Las noticias de Canarias, 10:02 (20/05/2019)

una vez confirmada la renuncia de la ya ex dirigente del PP canario Cristina Tavío a seguir formando parte de la formación conservadora su ex compañero de filas Lope Afonso coordinador regional del PP ha expresado su sorpresa por la decisión de Tavío eso sí ha precisado que respeta su determinación y que ahora en plena campaña electoral lo que toca es mirar al futuro en esa línea ha mostrado su convencimiento de que no le restará votos y ha desmentido que haya estado aislada menos contundente ha sido a la hora de confirmar o negar que el próximo destino de Tavío sea Coalición Canaria

Voz 0253

00:33

no lo sé me son me temo que solamente lo podría responder ella pero a mí lo que y queda de todo esto ocurre busca de la verdad que por ella sí a la persona con la que se comparte tiempo pues es decir a lo mejor yo en este caso es no puedo decirle a Cristina Tavío