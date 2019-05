Las noticias de Asturias, 11:02 (20/05/2019)

Voz 1657

la dirección de Arcelor Mittal en España ha convocado para este lunes a las secciones sindicales en las factorías de Gijón y Avilés con el objeto de abrir la negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo que lleva aparejado ese plan de recorte de la producción en ambos centros de trabajo Un tijeretazo que está cifrado en setecientas mil toneladas menos de producción las principales incógnitas hay que ver con el volumen de plantilla afectada y la duración del arte sobre las condiciones salariales Se da por hecho que los regulados tendrán garantizado más del noventa por ciento del salario en virtud de lo pactado en el ERE que ya se acordó hace una década y que la compañía activa conveniencia en diferentes momentos dependiendo de sus necesidades la Fiscalía de Medio Ambiente del P equipado abierto una investigación tras la denuncia por la existencia de un vertedero de residuos ilegal en las proximidades de la localidad de Tron cedo en Tineo en los márgenes de la carretera autonómica A S trescientos cincuenta en una zona de alto riesgo de incendio forestal se acumulan residuos incluso restos peligrosos como placas de uralita la Coordinadora Ecologista de Asturias responsabiliza de forma indirecta al ayuntamiento tiene tensa por no ejercer sus competencias en materia de control de vertidos y también por no haberlo retirado o contratado a un gestor autorizado para ello tampoco ha clausurado la zona ha señalizado los ecologistas aventuran que podrían derivarse al menos responsabilidades penales por omisión del deber de evitar un delito de incendio forestal la Fiscalía solicita hoy nueve años y medio de prisión para un avilesino Lisino acusado de varios robos algunos de ellos violentos en diferentes establecimientos de la ciudad Si la atribuye un ruego un robo por el método del alcantarillado en un bar de la calle La Paz del que se llevó un botín de mil euros y otros efectos o un robo en una panadería de Sabino Álvarez Candín donde llegó a amenazar a la dependienta con dos cuchillos lo detuvieron cuando conducía un coche robado y tras una persecución que concluyó cuando colisionó con otro turismo por cierto no tiene carné de conducir se la atribuyen cuatro delitos de robo con la agravante de reincidencia en el caso del robo Debbie coros