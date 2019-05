Voz 1995

00:44

la fruta muy buenos siempre no vino hoy ETA fuesen juega poquito menos el Izquierda Dani Mateo muy buenos días buenos días bueno hoy ya hemos hablado mucho de Juego de Tronos ya se ve llegado tapadera tul te has levantado juegos eres tú sin levantado no mejoras que yo he visto sólo tongo minutos de todos los twittero de todo se sale cinco minutos no voy a decir mi opinión Nono de jóvenes sino bueno no que no que no que no que no nos importa tu opinión en general si quería decir que me ha pasado que no nos cuentes nada yo vamos es una opinión buenísima vale Itu eh has vista nada yo cinco minutos o no cuentes nada no ya está ya hemos hablado más mucho pero que cinco minutos y la gente con un límite yo examinaba minutos que me han cambiado la vencimos sin que no le interesa nada a la gente que no que no dejó de comentar mucho más interesante y muy parecido sino de Huawei Google como saber ese abrieron a la vista el tercera temporada bueno es siempre Lucha de gigantes también lucha gigantes gran cantidad lucha de gigantes que Google le ha dicho juega Godoy saber las aplicaciones que funcionan en mi teléfono saben pues ya no se nota junto y ahora no se juntan es que tiene way a comerse no porque ha dicho juega Way que ya está desarrollando su propio sistema operativo amigo es como My Way y esto es más interesante que juega no real es que es lo mismo pero exacto es que todo sigue débil y de la realidad bocadillos quiero dar un poquito también de enjundia claro no asesinó no perdona perdona yo me estáis pidiendo un libro por fin gracias gracias nunca es tarde