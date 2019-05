Escucha las noticias de las 13:00 (20/05/2019)

buenas tardes buenas tardes todas las Bolsas cayendo ante el temor a lo que que es una guerra comercial ya pase factura no sólo las empresas sino también a la economía el Ibex cayendo un cero seis por ciento pero Londres cae un cero ocho París cae un uno con dos Alemania cayendo un uno coma dos por ciento y los fabricantes de chips llegando a que ayer hasta un diez por ciento en el mercado ahora mismo el temor está servido la guerra comercial entre China y Estados Unidos puede pasar factura al crecimiento global lo advierte la ONU

de lo dice Ángel Gurría estábamos en plena recuperación no sólo la han detenido sino que está ralentizando la economía y el riesgo de algo peor sigue ahí esté la OCDE no pronuncia la palabra

mañana dicen en la sesión de Formación de la Cámara intentarán aportar algo de normalidad dice que Oriol Junqueras no le negara ni mucho menos el saludo al presidente del Gobierno continúan

esta semana además los debates en distintas emisoras de la SER de cara a las elecciones del próximo domingo en marcha hasta ahora el que reúne a cinco de los seis candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid todos menos la candidata del Partido Popular que no ha querido acudir el debate ha comenzado con los comentarios a la encuesta que hoy publica el diario El País según la cual PSOE Más Madrid y Podemos sumarían para gobernar en la región y de pactos están hablando veamos con qué argumentos Javier Bañuelos buenas tardes sí buenas tardes los futuros pacto

sacaban defender el inicio de este debate a cinco el candidato de Ciudadanos no aclara por ejemplo se ofrecería entrar en su Gobierno a quién le apoye una cosa es hablar con todos ha dicho y otra gobernar Ignacio Aguado mantiene eso sí el no a Gabilondo por coherencia y el candidato socialista se da por aludido

Voz 4

02:59

Ciudadanos con sino con un no lo de Ciudadanos es un pacto entre todos los pactaron los hace unos ciudadanos dice que no que Ciudadanos dice que no habíamos acabado