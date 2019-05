Las noticias de Asturias, 16:03 (20/05/2019)

para el tren de bandas en caliente en Avilés las paradas serán los días tres cuatro diez once doce veinticuatro y veinticinco y afectarán a más de doscientos trabajadores además la multinacional de la cero aplicará el ERTE al personal nacido en mil novecientos cincuenta y ocho hasta la fecha legal de jubilación unos ciento cincuenta trabajadores en toda Asturias son las primeras medidas anunciadas por el gigante del acero que no descarta tomar más y la situación del mercado sagrada José Manuel Castro comisiones sobre

Voz 4

00:34

Heras Arcelor Asturias no deja de ser una mala noticia pues pues vaya cogiendo mayor incidencia en nuestras nuestras instalaciones no en el caso del del TDC pues no se aplicaba de manera tan tan extensa desde el año dos mil doce no con lo cual bueno pues nos da una idea de hasta qué punto se pueden se pueden complicar las cosas no el squash a asturiano