Las noticias de Castilla y León, 16:03 (20/05/2019)

no es el único campo de mejora porque en Castilla y León nueve de cada diez personas bajo el umbral de la pobreza no cuentan con una ayuda económica mínima de la Junta la renta de inserción sólo una está cubierta según recoge este estudio elaborado a través de datos oficiales en resumen la teleasistencia y los centros de día junto con la renta mínima de inserción son los puntos débiles de Castilla y León en cambio en el resto de servicios Castilla y León se sitúa como la tercera comunidad mejor en España tras el País Vasco tras Navarra además un apunta en cuanto al tiempo porque las temperaturas en gasto

Voz 4

02:36

ser la información continúa a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com