Voz 1 00:00 estoy tres tres y tres en Canarias Extremadura

Voz 2 00:07 buenas tardes los trabajadores de la línea de autobuses Lera amenazan con ir a la huelga general e indefinida decisión que tomaron este pasado fin de semana en asamblea tras darles la empresa hasta tres mensualidades irán a la Werder apuntan si no fructifica el acto de mediación con la edad que solicitarán finalmente mañana martes a la fundación de relaciones laborales según la dirección de la empresa no pueden hacer frente a las nóminas alegando que la Junta de Extremadura les debe el abono de la subvención por obligación de servicio público José María Cantero es responsable del sector de transporte por carreteras de CCOO

Voz 3 00:39 pues ahora mismo lo que tenemos constancia de que la empresa a la que le debe dinero es la meditación nosotros decimos que le deben dinero no son no lo provocadores y de momento no hemos en manifestación por parte de los bueno me imagino que a lo largo de de este periodo de tiempo olvidar lo vemos una solución al conflicto sin duda sino conllevaría pues una huelga indefinida que Norbert por ninguna de las partes

Voz 2 01:03 en la página de sucesos un hombre fallece al chocar su coche contra un camión en la N cuatrocientos treinta y dos a la altura de Santa Marta de los Barros en Badajoz un hombre de treinta y tres años ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género los hechos ocurrieron esta pasada noche en la barriada de San Roque y los bomberos tuvieron que tirar la puerta abajo ante la situación de rodilla en la página política en el plano local La Ser continúa con los debates entre los candidatos municipales en Vegas Altas celebrado debate entre dos entre José Luis Quintana y Ángel Valadez candidatos del PP del PSOE del PP al Ayuntamiento de Don Benito también tenía lugar hoy el debate entre los candidatos a la Alcaldía de Badajoz Ignacio Grajera por ciudadanos Erika cadenas por Unidas Podemos Ricardo cabezas por el PSOE Francisco farragoso por el bebé han defendido sus propuestas para la ciudad en un tenso debate ahora mismo tenemos veinticuatro grados en Badajoz y Mérida veintidós en Cáceres

Voz 0569 02:03 ocho años después de su estreno ha llegado el final de juego dentro no hay nada más poderoso en el mundo que una buena revise el final que espera más estamos ante la mejor se de la historia ningún enemigo puede pensar que es miércoles a partir de las nueve de la mañana el debate sobre el final de Juego de Tronos Hoy por hoy por cierto has visto no tiró que sodio apaga la radio