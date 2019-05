Las noticias de Canarias, 15:03 (20/05/2019)

yo creo que no me han sorprendido de engañar y por tanto sí que me sorprende pero en fin las cosas en la vida pasa siempre por alguna motivación yo en este caso lo que sí quiero decir claramente es que personalmente he sido Cortijo la al respecto por Cristina Tavío

ocho años después de su estreno ha llegado el final de juego detrás no hay nada más poderoso en el mundo que buena seis el final que esperabas estamos ante la mejor de la historia ningún enemigo puede vencer a partir de las nueve de la mañana el debate sobre el final de Juego de Tronos Hoy por hoy Pepa Bueno por cierto sino has visto el último episodio apaga la radio

Voz 6

02:35

de ser la información continúa a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com tú has visto el final de juego de todavía no así que no podrá estar en el debate de mañana o no yo por el momento voy a pagar Twitter y todo lo que son redes sociales porque he hecho lo vas a tener complicado bueno bueno qué tal