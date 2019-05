Las noticias de Cantabria, 17:02 (20/05/2019)

Voz 1458

00:06

en hora y media a partir de las seis y media la asamblea convocada por el Sindicato Médico decide si refrenda el preacuerdo al que ha llegado el colectivo con la Consejería de Sanidad para salvar in extremis la huelga convocada para hoy en la sanidad pública de Cantabria de momento se han suspendido los paros previstos para hoy pero no esa huelga indefinida si los trabajadores finalmente no apoyan el pacto el acuerdo contempla un paquete de medidas encaminadas a reducir la carga de trabajo de los profesionales médicos y estipula la cuantía que ingresarán por las horas extra que realicen en horario de tarde de esta manera si si llega logra desacuerdos se solventan los flecos pendientes el Sindicato Médico desconvocar la huelga Santiago Rabat es el portavoz