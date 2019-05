Reacciones desde Logroño y Badajoz al duelo de cuartos de final

No hay resultados

Voz 1 00:00 Nos vamos a hablar con carro Lasheras director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés muy buenas tardes Carlos hola buenas tardes sensaciones de ese Badajoz Unión Deportiva Logroñés

Voz 1655 00:11 bueno será uno de los lógicamente de los que esperábamos porque no había muchas opciones llegan tres igual nos enfrentamos ante un equipo que que está creciendo que que ha hecho una segunda vuelta muy buena se ha ido de menos a más como nosotros que que bueno que en principio es un partido una eliminatoria complicada como hubiera sido cualquiera de las tres

Voz 1 00:33 nombres que destacaría de este de Badajoz

Voz 2 00:37 Godoy es tienen buenos jugadores con

Voz 1655 00:40 experiencia y como delantero importante unas lentes con medio campo etc etc equipo con jugadores con experiencia en la categoría saben que saben cómo es que como he dicho antes que que vienen de menos a más con lo que eso les hace mucho más peligro

Voz 1 01:02 Mehdi Nafti cómo son sus equipos del técnico

Voz 2 01:05 bueno yo creo que es un éxito

Voz 1655 01:08 les gusta les gusta tocar el balón le gusta jugar bien le gusta estar ordenado oí llegar en contrataques y en en este caso jugó directo porque tiene los delanteros ante un dominio aéreo en la que predominan los centros de masajes no bueno Nos vamos a enfrentar como digo en mi equipo

Voz 3 01:29 pues complicado ahora como

Voz 1 01:31 pieza a prepararse la semana

Voz 1655 01:33 pues bueno en principio teníamos organizan a la semana Hay que de momento pues bueno los técnicos empezar ya a trabajar en entre el partido y estudiar al rival o nuestra pagaría a contrarreloj ya la historia

Voz 1 01:52 Carlos seiscientos sesenta y cinco kilómetros te preocupa un desplazamiento pero superado lo de Cartagena en Langreo te quiero la

Voz 1655 01:59 no no bueno yo creo que dentro los padres un desplazamiento que que tenemos días para planificar lo hemos días para recuperar la vuelta ahí para prepararse el partido de es que es que se les por lo que ahora mismo yo creo que que si es un un desplazamiento de kilómetros pero bueno yo creo que lo vamos a hacer cómodamente y no su handicap

Voz 1 02:24 pues las Lasheras director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés gracias por atender la llamada de la Cadena Ser en La Rioja mucha suerte en este en estos cuartos de final gracias pues en Eras que ha valorado para todos los oyentes de la Cadena SER este este cruce que nos ha dejado el semblante serio

Voz 4 02:41 eh bueno lo acabamos de conocer

Voz 5 02:44 a los segundos sí bueno un club histórico igual que igual que los otros también no que ha pasado también por momentos complicados como nosotros y adaptado estamos en un buen momento intentar no retornar a aquellas categorías estuvimos hace años no nosotros la afrontamos con mucha ilusión sabemos que va a ser un rival difícil como podía ser cualquiera de los otros dos pero sobre todo tenemos una una ilusión enorme la ciudad está está con muchas ganas de de este play off que es una eliminatoria que

Voz 4 03:11 llama que el momento pueda sí sí

Voz 5 03:13 la eliminatoria con buen con nombre no don clubes con con nombre y que además ser muy bonita a dos grandes aficiones bonitos ambiente seguro lo que queríamos era bueno nuestro gran objetivo cuando empezamos con esto hace cinco años era eh devolver la ilusión a la ciudad de Badajoz con el fútbol y y bueno pero que está conseguido y ahora tenemos una oportunidad de meternos arrimado a a pelearle ahí vamos a intentar llevarnos de momento está primera eliminatoria muchísimos años en un play off a Segunda majos Si yo sí creo que sí creo que son quince años mi interés simples efectivamente unos quince años en un play off de ascenso a Segunda además pasado bueno pues por las categorías más baja el fútbol español después aquella refundación

Voz 6 03:56 y nada es todo un orgullo

Voz 5 03:57 será un orgullo para nosotros como directivos pero entiendo que también para los aficionados que hemos sufrido hemos estado en campos de tierra hace muy poquitos años éramos a disputar este precioso plagios e muy cerca de la élite del fútbol en horarios estoy hablando algo tejes Reunión ahora tenemos Reunión

Voz 7 04:14 Televisión en el resto de clubes y ahí decidiremos decidirá el día