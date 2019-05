Las noticias de Euskadi, 17:02 (20/05/2019)

estos accidentes son del libro no se repitan una y otra vez en el sector también han muerto dos trabajadores y en construcción que decir cuánta gente han muerto ya por parte a medidas de seguridad no puede un trabajador caer de la grúa de treinta metros y perder la vida

Voz 6

01:20

los accidentes de trabajo no hacen sino aumentar no hacen sino aumentar los que son mortales los que no son mortales absolutamente todos veíamos también que aumentar las enfermedades profesionales y bueno creemos que desde luego el desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo estamos en un escenario terrible