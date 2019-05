Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (20/05/2019)

seguramente en España no tendríamos en la red de depuradoras que tenemos y no hubiese sido porque las directivas comunitarias obligan a las directivas europeas son una renta de seguridad para todo lo que significa la política hidráulica la garantía de caudales ecológicos la garantía de políticas hechas en en interior de cada cuenca vendrán mucho más las normas europeas que de las propias políticas nacionales

mientras en Cuenca polémica por una campaña del Ayuntamiento de la capital para prevenir la violencia sexual y cuya orientación no ha gustado el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha ser Cuenca Diego

y en deportes sorteo de ascenso a Segunda división B de fútbol el Socuéllamos enfrentará al Mérida el Villarrubia al Coria el Toledo asestado el Villarrobledo al Olímpic de Xátiva a los partidos de ida este próximo fin de semana más información en Castilla La Mancha punto com

Voz 7

02:13

