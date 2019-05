Las noticias de la Comunitat Valenciana, 16:03 (20/05/2019)

esta mañana ha declarado en el juicio la pareja del acusado ya ha reconocido que su novio la amenazaba constantemente con matarle a ella y a su hijo en la sesión ha relatado cómo la retuvo en casa de su abuela que entonces estaba desocupada y le estuvo dando palizas cogiendo le del cuello y obligándole a mantener relaciones sexuales mientras le grababa en vídeo desnuda la víctimas picado que le tenía miedo porque le quería matar por eso no le denunciaba los hechos ocurrieron en marzo de dos mil dieciocho unos días después el acusado fue a casa de los abuelos donde estaba la hija de la víctima hirió a esta mató a su suegro estos hechos no han sido juzgados por el momento el acusado de los delitos de agresión sexual detención ilegal y amenazas a su pareja se enfrenta a casi treinta años de cárcel

