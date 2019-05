Las noticias de Canarias, 17:02 (20/05/2019)

exhibe estaba plenamente activo eh yo visité el SIVE la semana pasada y además me quedé impactado con la facilidad que se detectan e patera o incluso veleros en en el mar no

en La Gomera siguen refrescando la zona de Valle Gran Rey donde ayer se declaraba un incendio en plena noche más de ocho mil metros cuadrados de terreno principalmente Tarajal ese vieron afectados los sesenta vecinos tuvieron que ser desalojados aunque hayan vuelto a sus casas la Guardia Civil hoy ha estado recabando pruebas para dar con la causa de ese fuego Pedro Morales ex consejero insular de Medio Ambiente y Ángel Piñero alcalde

el juicio aún sin fecha por el que la Fiscalía pide diez años de prisión para el magistrado Salvador Alba por unos supuestos delitos de cohecho falsedad documental revelación de secretos en un caso que instruía contra la entonces diputada de Podemos Victoria Rosell va a incluir interrogatorios al empresario implicado en esas grabaciones el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez y también a la propia juez Rosel así se desprende del auto de admisión de pruebas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que también se rechaza escuchar a José Manuel Soria ex ministro de Industria Mary Pita diputada de Podemos y Antonio Doreste presidente del alto tribunal canario

