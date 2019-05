Las noticias de Navarra, 18:02 (20/05/2019)

Correos ha ampliado el horario para poder votar por correo en los próximos comicios en concreto va a abrir hasta las nueve de la noche hasta el próximo jueves día veintitrés en su red de oficinas de Navarra con horario continuo y con mayor afluencia de público con objeto de agilizar ese proceso de voto por correo para las europeas autonómicas y locales del domingo y además el Banco de Alimentos de Navarra busca mil trescientos cincuenta y nueve voluntarios para ayudarle a llevar una edición más de la Gran Recogida que va a tener lugar los días treinta y uno de mayo y uno de junio personas que quieran dedicar unas horas a recoger y ordenar los alimentos no perecederos que los consumidores entreguen al Banco en supermercados y grandes superficies aunque la compra de productos no es la única vía que los ciudadanos pueden usar para que el banco haga llegar la comida a decenas de miles de personas que la necesitan Joaquín Fernández presidente del Banco de Alimentos de Navarra ha explicado en la SER que también existe la posibilidad de adquirir los llamados bonos que el banco canje a cuando lo necesita por productos alimenticios

Voz 5

02:15

no no no sí si no sé