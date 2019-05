Las noticias de Andalucía, 18:02 (20/05/2019)

es un camión se ha salido de la vía esta tarde en la carretera que une Arqué ellos con Linares en la provincia de Jaén el vehículo cargado con combustible ha salido ardiendo y su ocupante está siendo trasladado en estos momentos al hospital el presidente de la Junta ha advertido hoy a Vox que en la negociación de los presupuestos de dos mil diecinueve no puede haber chantajes ni posturas egoístas porque los votantes que confiaron el dos de diciembre en el centro derecha no lo perdonarían declaraciones de Moreno Bonilla en Antena tres

que evidentemente tendremos que hablar tenemos que dialogar tendremos que negociar pero no pueden intentar el chantaje ni puede haber postureo ni puede haber digamos posicione egoísta y no pensando en el interés general de Andalucía y en cambio histórico esa producción Andalucía

Voz 0134

00:50

la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero ha defendido hoy que no es incompatible una fiscalidad justa con que las empresas puedan revertir parte de sus beneficios como donaciones en los servicios públicos como la sanidad se refería a la ministra a las declaraciones del secretario general de Podemos Pablo Iglesias cuando aseguró que una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios el consejero andaluz de salud Jesús Aguirre no sólo agradece al dueño de Inditex los equipos oncológicos que puso a disposición de la sanidad andaluza sino que además pone a disposición de Amancio Ortega los institutos de investigación de la comunidad para desarrollar medicamentos oncológicos y así ha dicho se lo comunicará por carta a la fundación del empresario