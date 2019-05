en la Comunidad de Madrid es la comunidad que peores servicios sociales tiene de toda España podríamos decir de todo Europa sino no invierten en servicios sociales el desarrollo del sistema en los parámetros en la cobertura son mínimos

la al mejor postor eso acaba siendo un deterioro tenemos que acabar con la ley de low cost en busca acabar con entregarle todos los contratos públicos a quien lo hace más barato la señora Carmena a su socia esa señora prometió once centros de mayores saben ustedes cuántos ha construido cero

la termina pretende hacer algo que ni siquiera se atrevió a hacer Ana Botella aprobar una operación altamente especulativa a tres días de las elecciones municipales con récord histórico de alegaciones ciudadanas tres mil seiscientas que aún no han recibido respuesta

Voz 8

02:12

es una herramienta de noticias tan rematadamente mal bueno no no si eso no se lo digo eh