Las noticias de Castilla y León, 18:02 (20/05/2019)

es es además un una buena ocasión de reivindicar a los artistas castellanoleoneses que desgraciadamente por el tema de la crisis los recortes el IVA hitos de este equipo de movidas han sufrido mucho castigo a lo largo de los últimos años no de pasara de tener diez compañías de teatro profesionales en Valladolid como cuando yo estaba empezando en la escuela de arte dramático a la situación dramática que tenemos ahora en las que hasta hagan Teatro Corsario está a punto de desaparecer pues es un horror es un error y lo las autoridades deberían plantearse que hay que hay que terminar con esto

Voz 1081

00:52

los premios más llegan este año a su edición número veintidós bajo el lema La Fiesta de la Libertad unos cinco mil trabajadores mayoritariamente mujeres de casi novecientas escuelas infantiles de la Comunidad estaban en llamadas mañana a la huelga convocada por Comisiones Obreras en contra del convenio colectivo que pretende firmar el miércoles pero el resto de sindicatos a nivel estatal Manuel está en la Calderón de la Federación de Enseñanza en Comisiones Obreras están convencidos ha dicho de que la protesta Weimar mayoritaria porque son las propias trabajadoras quiénes han mostrado su oposición a este convenio en Zamora el Juzgado de lo Penal ha dejado visto hoy para sentencia el juicio contra un ex militante socialista por supuestos abusos sexuales a una compañera en la sede del partido unos hechos que la acusación particular ha tipificado como agresión sexual y la defensa ha calificado una invención de la denunciante ocurrieron en el el año dos mil diecisiete el once de abril en un acto de apoyo a Pedro Sánchez en las primarias socialistas celebrado en la sede del Partido Socialista de Zamora cuando el acusado llamó a una sala parte a la víctima presuntamente le tocó el culo