Las noticias de Catalunya, 18:02 (20/05/2019)

con tarta la ex pero así te en catalán Carlos Puig Ramón reafirman de Maragai a quien acusa de ahí ya Puigdemont exterior y dificultad para la delegación catalana Bruselas

veo que la política no

y también radica la Consejería do

al Tribunal Constitucional abstuviera da más si admite a trámite el recurso al PSC manaba ampara del Parlamento un ves la opción de Miquel Iceta como senador no clases yo Quincy dirá a ti aunque has votará a Manuel Cruz también al PSC por la presidencia mes cosas organización de consumidores Facua alerta casos varios tendrían Dret reclama Kumba sensación a Mikel Xaus dispositivos móviles Huawei perdiz sin prestación se coma a consecuencia da Google amb la multinacional a la sucesión recorta que las dudas a empresas ya han equipos Banús Castán Anas Talk mantendrán acceso a Google Play pro el portavoz de Facua Rubén Sánchez Duque así las cosas cambian consumidos podrán abraza a la va a comprar al móvil

imaginamos que no podemos seguir accediendo a Google Play bueno pues evidentemente de una pérdida de prestaciones de suficiente entidad como para plantear una gran compensación económica pero ha hecho en móviles que estuvieran prácticamente recién comprado podría ser Casey un importe muy cercano a la totalidad exigir incluso la devolución del proyecto porque ya queda inservible

Voz 7

02:12

pues bien una herramienta gratuita es tan rematadamente mal bueno no no si eso no se lo digo eh