Escucha las noticias de las 05:00 (21/05/2019)

lo estábamos en plena recuperación no sólo la han detenido sino que está ralentizando la economía y el riesgo de algo peor sigue ahí un

Voz 0127

02:05

en Asturias las ganadoras del Campeonato Regional de Escuelas han denunciado ante la Federación que recibieron un regalo sexista además del trofeo les dieron productos para de pillarse un quita pieles y un vibrador hay daba unos regalos que ya han provocado tres dimisiones dos directivos del club deportivo y uno de la Federación entre las premiadas está una deportista que lleva más de quince años dedicada al squash que ha sido siete veces campeona de España ya ha llegado a número uno del mundo y que no ha dudado junto a sus otras tres compañeras en presentar una reclamación ante la Federación por un gesto que considera que atenta contra la dignidad de las mujeres el club ska escuelas de Oviedo ha admitido en un comunicado los hechos ha pedido disculpas ya he dicho que el liberador y las cremas de piratería es como regalo fueron inapropiados y que nunca se debieron entregar el asunto está ahora en manos del Instituto Asturiano de la Mujer y en los deportes esas noticia de hace sólo unos minutos ha muerto Niki Lauda el ex piloto austríaco tres veces campeón del mundo