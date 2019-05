Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días siguen subiendo y las temperaturas a mediodía se esperan veinticinco grados en toda la Comunidad de Madrid con algunas nubes pero sobre todo mucho sol el debate de candidatos a la Comunidad de la Cadena SER y el país deja ya dibujados los primeros retazos de como puede ser el día después

Voz 2 00:21 es del XXVI quedan cinco días para la cita con las urnas al debas le faltó el bebé así que Ciudadanos erigió en el líder del centro derecha y a pesar de que tiene claro que no pactará con el PSOE Ángel Gabilondo

Voz 3 00:36 Ignacio Aguado no quiso responder si lo hará con dos a mi me gusta mi país tal como está ahora ya a usted le gusta una caricatura de país de hace cincuenta años por cierto señor Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos

Voz 4 00:49 nunca Máis faltar concedió un poste de Lenin detrás no no pero pero va a pactar no te va pactaron mucho mejor eso pero va pactaron Hernando ya no me consta

Voz 1275 00:56 esta no contestó Ángel Gabilondo candidato del PSOE arremetió contra el partido naranja por estar más en las florituras

Voz 5 01:01 es que en los cambios estructurales o no usted lo voy a decir pero una frase es decir ya que el sueldo discursos con una frase si usted está hablando de las bolitas que se colocan en los árboles verdad de Navidad pues yo estoy hablando de los árboles

Voz 1275 01:14 Gabilondo dejó claro que no quiere una educación concertada que no sea gratuita y que no le gusta la segregación por sexo en las aulas podemos dice que si gobierna acabará con esos conciertos educativos en transporte Errejón agua y monasterio de Vox han puesto cifras a sus propuestas para mejorar el metro Gabilondo quiere ampliar a los catorce años elabora infantil Isa Serra quiere ampliar el abono joven a los treinta Vox ante la ausencia del PP debatió cara de perro en asuntos de igualdad y acusó a los popular

Voz 2 01:41 es de permitir que esa doctrina en asambleas Rocío Monasterio

Voz 6 01:45 el Partido Popular por desgracia permitido entrar a la izquierda adoctrinar a nuestros niños ya los padres ya no nos deja ni siquiera a contarles el cuento de Caperucita ni La Bella Durmiente porque resulta que eso no les parece bien dejen a nuestros niños en paz Monasterio

Voz 2 01:59 además que si gobiernan cerraran Telemadrid

Voz 1275 02:05 todavía de la campaña por la tarde de ayer en la SER Pepu Hernández candidato socialista a la Alcaldía de Madrid estuvo en La Ventana de Madrid edición especial desde el hotel Hyatt de la Gran Vía no rechaza la posibilidad de entrar en un gobierno dirigido por Manuela Carmena

Voz 2 02:17 a la que ha criticado por su gestión de la cultura en la ciudad ha pecado de ser demasiado poco generalista tanto elitista veces yo creo que sí me preocupa esa sensación no la cultura que es la cultura es solamente lo que te gusta latir solamente es lo que os gusta a vosotros no la culturas absolutamente todo pero nosotros no podemos ser los que vayamos poniendo barreras tenemos que facilitar la creación absolutamente a todos también le preguntamos por la operación

Voz 1275 02:46 Martina operación Madrid nuevo norte cree que no debe aprobar darse en este momento que debe mejorarse hilo dice unas horas de que Carmen haya convocado este martes a los grupos políticos del Ayuntamiento para valorar su imagen para celebrar un pleno extraordinario donde dar luz verde a este megaproyecto urbanístico el PP ya avisa de que no acudirá a esta reunión hoy fecha importante para la sanidad madrileña además hay huelga en los centros de salud cuelga de los médicos de Atención Primaria para reclamar más

