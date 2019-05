Las noticias de Galicia, 06:50 (21/05/2019)

buenos días Xaime Galicia retoma la influencia anticiclónico con la entrada de aire cálido desde el sur la de hoy será una jornada de nubes y claros más soleada que la de ayer además suben ligeramente las temperaturas en Orense pueden alcanzar los veintiocho en el resto de Galicia oscilarán las máximas entre los veinte y los veintitrés grados esto no significa que sobre la chaqueta a esta hora

con la primera plantilla descansando la actualidad del Deportivo gira hacia las elecciones mucha actividad electoral en el día de hoy a partir de las diez de la mañana Fernando Vidal ex consejero del Depor confirmará su candidatura a la presidencia del Deportivo mientras que a partir de las doce y media otro presidenciable Jesús Martínez lo que irá dará a conocer su proyecto para el deporte

qué pensaría lo no centraron los demás nosotros hacen los deberes y luego llegan los resultados de los demás equipos mucho mejor

sentimos no nos abandonados ser expresados realmente porque elevamos como ven comentabas humano remedio que moi totémico reivindicando una serie de puntos que considerábamos básicos de Justicia que necesarios Fray una enorme herida

es la primera huelga de facultativos convocada al margen de los sindicatos y la Asamblea de Areas Sanitarias de Galicia está ya organizando un paso a nivel gallego mañana de hecho habrá concentraciones en toda la Comunidad el conflicto responde a la sobrecarga de trabajo los médicos piden el cese del gerente y más tiempo de atención para sus pacientes en el aire están hoy catorce mil citas médicas el responsable del área sanitaria está convencido de que no hay motivo para la movilización Félix Rubial

elaboró un documento de consenso entre profesionales de distintas categorías profesionales de distintas áreas sanitarias que o Plan Galego dos mil de Hannover dos mil veinte un he que eh a Folha de ruta que estamos aplicando Agora

esto en sanidad en política social la Xunta suspende junto con otras seis comunidades no pasa del cuatro coma siete según el informe sobre servicios sociales elaborado por las direcciones y Gerentes de Servicios Sociales ese informe concluye que el Gobierno gallego suspenden todos los parámetros analizados derechos reconocidos gasto y cobertura de servicios sociales

quedan cuatro días de campaña Feijóo se suma en Ferrol la estrategia del nombre propio el del candidato para evitar las siglas del PP que parece que ahora la marca no venden mucho

no se presenta a estas elecciones porque sólo sólo se debe a los ferrolanos a nadie más a nadie más su compromiso son los vecinos y las vecinas de Ferrol

a Ciudadanía en Galicia he dicho non aún Feijóo preocupado por la imagen de Puebla su exposición personal pero que no fui Ken de darle un buen gobierno a Galicia o triunfo electoral dos socialista una selección Yeray eu inicio fin de ciclo