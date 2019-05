Voz 1 00:00 hoy por hoy en Madrid

Voz 1275 00:04 Laura Gutiérrez qué tal buenos días las temperaturas siguen subiendo lo van a hacer durante todas las semanas se esperan máximas de veinticinco grados a medio día en toda la Comunidad el fin de semana puede que lleguemos a los treinta grados calor para votar quedan cinco días para las elecciones el debate de candidatos organizado por la Cadena SER y el país al que no vino Isabel Díaz Ayuso deja ya dibujados los primeros trazos de como puede ser el día después del veintiséis EM la izquierda tiene claro que si suman votos habrá un gobierno progresista en Madrid aunque ciudadanos que se erigió ayer en el debate como líder de centro derecha ante la ausencia del PP no quiere desvelar sus cartas y no aclarar sí habrá pacto con Vox Javier Bañuelos las alianzas los pactos fueron el plato fuerte comenzaron preguntando a Ignacio Aguado si se subiría al caballo de Vox

Voz 0799 00:53 a mí me gusta mi país tal como está ahora a usted le gusta una caricatura de país de hace cincuenta años por cierto señor Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos pero para cargos vivió en un poste de Lenin detrás no no pero pero va a pactar no va a pactar a no mucho mejor eso pero va pactaron una gobernando ya no me contó

Voz 1275 01:09 esta Íñigo Errejón lo intentó pero el candidato de Ciudadanos no quiso responder eso sí Ignacio Aguado fue contundente con el veto Ángel Gabilondo esta vez el candidato socialista si se dio por

Voz 3 01:21 el ubicuo de Ciudadanos no lo de Ciudadanos es un pacto entre todos los pactaron los hace unos ciudadanos dice que no que ayudarlos dice que no hayamos acabado para él dejó la silla vacía

Voz 1275 01:31 eso fue una metáfora del vacío del gobierno del Partido Popular ausencia que quiso aprovechar la candidata de Vox nosotros vamos a estar aquí

Voz 4 01:41 para dar la batalla cultural para defender las ideas de la libertad frente al consenso socialdemócrata otros ni siquiera se presenta

Voz 1275 01:48 dan sin Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado quiso asumir el liderazgo del centro derecha eso sí lo hizo a base de criticar al Ayuntamiento de Carmena y al Gobierno de Zapata en mientras crearán entre la derecha y la izquierda ahí y eso se notó también ayer en los gestos del debate

Voz 0799 02:03 como este encontronazo entre Errejón irrupción monasterio de Vox no les bajan impuestos a la clase ya han pagado impuestos pero quiere usted interesa para ser el colegio privado está usted mal educada en la escuela pública enseñar mejores modales e si Errejón nosotros somos parte

Voz 4 02:18 varios de que el dinero esté en los bolsillos de los españoles sobre todo para liberarles de gente como usted que hablan contra los empresarios cuando usted el de las manos blandito no trabajó en su vida

Voz 1275 02:28 la Stereo cree que Cáritas Save the Children son chiringuitos que prometió auditar como también auditar a Telemadrid ha dicho antes de cerrar la cadena pública Ayuso callarnos tuvo en este debate no tuvo la oportunidad de contestar a Vox así que lo hizo por la tarde en un acto en Chamberí

Voz 1291 02:44 no tiene ni idea que la Comunidad de Madrid y habla sin saber de las cifras siempre a vuela pluma que ahora habla de unos supuesto chiringuitos que no son pierdo la Comunidad de Madrid es una Comunidad que está gestionada de manera integra esta legislatura de hecho hemos reducido eh los organismos públicos hemos bajado el número de consejerías presumía

Voz 1275 03:04 Yuso uso de que el PP ha reducido las consejerías aunque la candidata ya anunciado dos nuevas y gana la de deporte y la de Familia es martes veintiuno de mayo hay más noticias vistazo rápido a las carreteras de CT Alfonso Martínez buenos días

Voz 6 03:25 buenos días continuamos pendientes de la A42 donde un accidente a la altura de Fuenlabrada genera diez kilómetros de retenciones hasta Torrejón de la Calzada en dirección Madrid ya han retirado el vehículo aún quedan retenciones importantes así que vamos a pedirles tengan precaución si iban a circular por esta vía además hay tráfico intenso en los tramos habituales de todas las entradas a la capital destacar en ambos sentidos eso sí lados en Torrejón de Ardoz la A3 en Rivas Vaciamadrid la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles Illa seis en Aravaca y puertas de hierro

Voz 1275 04:06 casi cinco mil médicos de Atención Primaria están llamados hoy a la huelga en Madrid la protesta que convoca el colectivo APS mueve para exigir mejoras a los partidos políticos en plena campaña electoral más plantilla más recursos para atender mejor a sus pacientes Teresa Rubio

Voz 1933 04:21 ahora atienden de media unos treinta y cinco pacientes diarios a los que nunca pueden dedicar más de siete minutos respecto al presupuesto la Comunidad de Madrid es la que menos dinero dedica la Atención Primaria apenas el diez por ciento los médicos quieren que como recomienda la Organización Mundial de la Salud llegue al veinticinco por ciento Concha Herranz es portavoz de APS muy

Voz 9 04:39 ese aumento de presupuesto permite aumentar el presupuesto plantilla por supuesto no sólo en plantea de médicos tenemos clarísimo desde que se mueve que el Equipo de Atención Primaria son equipo y necesitamos de enero en otros efectivos por supuesto pero también necesitamos tener plantillas correctamente dotadas suplencias de las ausencias desde el primer día

Voz 1933 04:56 dice porque hasta el día veintiuno en el propio centro de salud con su presupuesto que se tiene que hacer cargo de contratar y pagar a los suplentes y ellos exigen que de esto se encargue la Gerencia de Atención Primaria también quieren un incremento del quince por ciento del sueldo para los médicos que tengan los peores turnos

Voz 1275 05:12 qué huelga también hoy en las escuelas infantiles de cero a tres años convoca el sindicato Comisiones Obreras para denunciar que el convenio colectivo que esta semana va a perpetuar la precariedad laboral de los trabajadores Isabelle Calin

Voz 10 05:24 lo que se quiere consolidar una situación de recorte salarial de no reconocimiento de la función del trabajo que se realiza in the precarizar el empleo para ganar dinero a costa de la ofertar son infantil a los niños de cero tres años