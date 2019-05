Las noticias de Navarra, 11:03 (21/05/2019)

Voz 4

00:59

sí eso es el empate nos valía el luego cuando marcó el Granada pues lo veíamos ya todavía más cerca y la verdad es que en ese aspecto no no ha habido nervios vertientes acordado cuando se ha confirmado ya terminar el partido mono de todos todos los rojillos no mucha gente feliz de los familiares muslo no típico también creo que al final este deporte es lo que tiene que puedes hacer feliz a mucha gente y es es lo más bonito que hay