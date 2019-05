Voz 1995 00:00 parece que no podemos escucharlo en todo caso Manuel Cruz es ya el presidente del Senado en estos momentos los senadores proceden a votar a dos vicepresidentes de la Mesa del Senado gracias Javier

Voz 1 00:12 tenemos pendientes de las votaciones en el Congreso sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 5 00:29 hoy por hoy Toni carrito buenos espías tema que noticia relevante curas y congresos lo contaremos como siempre aquí en la SER estaba pensando muy buenos ellos gracias hasta suponer el del Congreso y spoiler

Voz 1995 00:47 lo impredecible no sabemos si en primera votación será Meritxell Batet presidente lo viene de la incertidumbre de la vida no es comparable a lo que sabemos de las series que en el momento límite lo fastidia

Voz 1 01:01 el el

Voz 6 01:04 el primer día de la semana en la que acaba la última serie que lo apretado e Juego de Tronos

Voz 1 01:09 te dicen lo que va a pasar igual dice cuál es pues pues puede ser yo recuerdo la semana de la moción de censura que el lunes era esto es imposible spoiler no sale adelante el humano era completamente distinto entonces ya el miércoles no crees en los pueblos vamos a esperar a la emisión

Voz 1995 01:25 bueno me han joder supone un capítulo o la días Joss Stone el hola España en Cap humo Vitolo y que viste pero no te presentábamos éxito sí pero ese tiempo pasó pero es como espontáneamente aquí me tienes el capítulo el último episodio del Congreso para que todo el mundo puede recordar lo que pasó bueno vamos aquí con con Francino cuando caducan los spoiler cuando algo que ha sucedido que mucha gente quiere conocer y que tú sabes cuándo caduca cuando ya eres libre de poder contar lo que ha pasado

Voz 1 01:59 depende de la materia de la que estemos hablando eh Francino que el partido de fútbol por ejemplo no te puedes guardar lo que ha pasado durante mucho tiempo fue el padre que llega a casa a la hora de cenar y ha visto el y acabó el partido le dice al hijo no me cuentes el resultado viéndole la cara ya saben que no

Voz 1995 02:15 yo podría ir al partir de cero cero al final de la primera parte es al fútbol no vale no no yo

Voz 7 02:24 en una película

Voz 1 02:26 yo creo que es más fácil hacerte les sale un spoiler duran mucho menos en una serie que en una película porque en las series son tantos elementos a contar que se te puede escapar alguno a mí me puedes contar ahora el juego de El final de Juego de tronos que dentro de una semana veo la hasta el final y no me acuerdo de prácticamente nada de lo que me has contado pero una película sí que me ha pasado de fíjate en este detalle inmersos trofeo otro fíjate que hemos leído el interesante Ortí