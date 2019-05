Las noticias de Cantabria, 11:03 (21/05/2019)

Ponce Buruaga candidata del Partido Popular a la Presidencia de Cantabria dice que no se ve de vicepresidenta de nadie Ike Miguel Ángel Revilla al lo que les sobran a Miguel Ángel Revilla son contramaestre es en una nueva edición de los Encuentros electorales en foros Cantabria Buruaga ha acusado al candidato de Ciudadanos Félix Álvarez ya el candidato socialista Pablo Zuloaga de ser la muleta de Revilla a juicio de Buruaga hay mucha competición en ese

Voz 2

00:30

yo ya no me veo de vicepresidenta de nadie yo creo que les sobran a Revilla en esta región son contramaestre es lo que les sobra son son segundos no hay mucha gente que sale a esta selección es hacer la muleta Miguel Ángel Revilla yo creo que Félix Álvarez lo dice si ningún tipo de reparo incluso Zuluaga al también lo ha dicho recientemente en un pacto natural el que se pueden de vicepresidente