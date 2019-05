Escucha las noticias de las 12:00 (21/05/2019)

mediodía las once en Canarias

bueno pues este es el momento en el que el presidente de la Mesa de Edad de la Cámara Alta Juan José Lucas ex presidente del Senado hace público el resultado de esa votación que ha permitido la elección de Manuel Cobo

blancos ochenta y cuatro nulos quince presente amante señora doña once votos perdimos señor don Manuel Cruz ciento cuarenta muertos habiendo obtenido mayoría absoluta queda elegido como presidente está viviendo

como estaba previsto José Antonio escoltados por la policía han llegado al Congreso los políticos catalanes presos que al acceder al hemiciclo han recibido aplausos pero también gritos de fuera fuera abrazo de Yunquera con Pablo Iglesias o con Alberto Garzón y enseguida durante la primera votación otra foto de la mañana el saludo entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y Yunquera saludos también con caras sonrientes entre Sánchez y Santiago Abascal que está en el escaño inmediatamente superior al suyo los diputados de Vox han sido los más madrugadores para coger sitio ya que hoy no había orden y luego las votaciones con numerosas llamadas al orden del presidente de la mesa de edad por los atascos

Ciudadanos la suspensión es obvia evidente en el Reglamento del Congreso de los Diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer

de opiniones que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a vicepresidenta y a mi secretario en la Mesa que no cumpla la ley es inédito que vengan cinco parlamentarios a la sesión constitutiva de las Cortes para mí es algo que hay que evitar Joy pediremos la suspensión de las funciones parlamentarias

parece que tiene que defenderse la dignidad al pueblo español ya es una cuestión jurídica es que que se sienten en un en un escaño cuatro escaños personas procesadas por intentar dar un golpe Estado me parece ir en contra de la del sentido destacable de la democracia

Voz 0011

04:02

también educan en las escuelas a las que hoy no han ido a trabajar en las pancartas leemos mi vocación no paga mis facturas no guardamos educamos o creamos sonrisas con sueldos de risa lemas que también corean las educadoras el cero a tres reclaman mejores salarios acorde a su responsabilidad información de tituladas