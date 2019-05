Escucha las noticias de las 13:00 (21/05/2019)

Voz 0689

01:25

el pleno Antonio del Constitucional considera necesario por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo de Iceta pero no ve urgencia en suspender el acuerdo de la Mesa el Parlament que vetó la posibilidad de que fuera senador los jueces quieren debatir el fondo del asunto porque concurre una especial trascendencia dicen constitucional y además el asunto suscitado va más allá del caso concreto porque puede tener consecuencias políticas generales el Tribunal de Garantías eso sí no aprecia la urgencia excepcional que justificaría suspender el acuerdo el Parlament por lo que no acepta la medida cautelar que propone Iceta aunque dicen lo estudiará así pues el Senado no tendrá ningún impedimento en consolidar su formación eso sí sin Iceta