Las noticias de Navarra, 16:03 (21/05/2019)

actualidad Navarra marcada por el ascenso de Osasuna y las recepciones previstas a lo largo de esta tarde pero también mirando al próximo veintiséis de mayo los pactos siguen siendo el asunto de mayor debate entre los partidos de cara a lo que pase en las urnas el domingo el candidato de Podemos Mikel Buil hoy en la Ser apunta que la única línea roja que ponen son los programas con los que acordar no cierran al cuatripartito actual como única opción

Voz 1133

00:30

no les vamos a poner no las ponemos pues la identidad de los grupos políticos con los que tenemos que hablar Navarra es muy rica políticamente nosotros hablamos de de líneas blancas las líneas rojas si me apuras son sobre conductas