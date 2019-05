Las noticias de Canarias, 15:03 (21/05/2019)

ha sido convocada una manifestación por varios sindicatos con la que han querido visibilizar su malestar por la mala aplicación del salario mínimo interprofesional a novecientos euros en Canarias pero el fin de las Zafraj la precariedad han hecho según los sindicatos que muchos agricultores y jornaleros no hayan podido secundar esta protesta a menos de cincuenta personas acercaron hoy a esa zona del obelisco de Las Palmas de Gran Canaria para participar en esta concentración que también ha sido convocada en diferentes puntos del país Juan Miguel Hernández de Comisiones Obreras

Voz 8

01:41

pero no es real es no los trabajadores no están percibiendo la subida