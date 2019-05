el Sindicato de Médicos de Atención Primaria cifra en un setenta y cinco por ciento el seguimiento de la huelga convocada por los profesionales del sector la Consejería de Sanidad habla de un cuarenta por ciento más de cinco mil médicos están convocados amparo de veinticuatro horas en centros de toda la región por la falta de profesionales el Gobierno regional no comparte los motivos de esta huelga Eduardo Olano portavoz del sindicato APS mueve Pedro Rollán presidente en funciones de condiciones de trabajo de dignidad estabilidad

Voz 3

00:34

trato bosques ya es una cuestión de de dignidad no a la gente se va a trabajar a otros sitios porque aquí lo que le ofrecen no no es competitivo