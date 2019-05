el PSOE que ejerce la acusación popular en la destrucción del caso Lezo pide al juez que impute a Esperanza Aguirre y a otros cuatro ex consejeros de su Gobierno considera que cometieron presuntos delitos de prevaricación y malversación en la construcción un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil siete información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552

00:25

tal Anticorrupción Carlos Yáñez recomendó en dos mil diecisiete al juzgado seis de la Audiencia Nacional la citación como imputada de Esperanza Aguirre por su implicación en la polémica operación del gol de Chamartín por delitos de prevaricación y malversación el PSOE acusación popular en Lezo después de que lo haya publicado el diario Ara reclama ahora su imputación alega que los hechos no han cambiado sustancialmente no han sido abordados por la actividad instructora por lo que la petición del fiscal tiene plena vigencia además de Aguirre el PSOE solicita la imputación del exconsejero Salvador Victoria de otros tres ex cargos de la Comunidad de los miembros del Consejo que votaron a favor del proyecto