Las noticias de Aragón, 17:02 (21/05/2019)

la Guardia Civil ha confirmado hoy que se ha detenido a una persona en relación a estos hechos que ocurrieron a plena luz del día y que provocaron al menor de edad quemaduras en gran parte de su cuerpo no obstante no se conocen más datos puesto que la investigación está en curso serios sonante es el alcalde de Caspe como como no saber las lo llevó a la Guardia Civil

Voz 0921

00:38

que están bajo sumario y lo que sí me ha confirmado es que hay un detenido pero no sé si es aquí o en Zaragoza hombre mujer habrá que no tengo ni idea porque no soy me ha dicho solamente SM ha confirmado que hay detenida pero nada más el joven