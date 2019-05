Las noticias de Galicia, 17:02 (21/05/2019)

protección policial para la alcaldesa de O Porriño después de que este domingo una de sus perras apareciera muerta a cuchilladas mientras ella participaba en un acto de campaña la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha ordenado esa protección la agresión a la perra se produjo después de que Eva García de la Torre expresara públicamente su apoyo al clan de los zamoranos tras el tiroteo que se produjo en una pedida de mano en la localidad tiroteo que dejó dos heridos en declaraciones a los medios de comunicación este martes la alcaldesa ha afirmado que si alguien pretende amedrentar la para que no cumpla con sus obligaciones y responsabilidades se equivoca todavía de los sucesos agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un vecino de la ciudad de sesenta y cuatro años como presunto autor de un delito de amenazas graves tras amedrentar a sus vecinos con unos cuchillos después de haber perdido una votación de la comunidad el edificio el hombre argumentó ante la policía que se había puesto nervioso porque todos los vecinos estaban contra él y hoy se ha hablado gallego en el Festival de Cannes donde se ha pasado o que arde la tercera película de Oliver Laxe que ha recibido una ovación de varios minutos el filme compite dentro de la sección Una cierta mirada incluida ya en la programación oficial del festival es histórico porque nunca antes se había proyectado allí una película en gallego el primer pase de este homenaje a la Galicia rural rodado en no Courel con actores no profesionales abarrotó la sala Debussy Shang Gomez de la cooperativa no Max distribuidora de la cinta a rebosar

el remate dada pedí una ovación de varios minutos realmente estoy algo espectacular muy emocionados todo todo equipo película Un gran día realmente que a primera película en unos sesenta Festival de Cannes parada en galego no esto pues no me no me cualquiera cosa