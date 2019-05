Escucha las noticias de las 18:00 (21/05/2019)

son las seis de la tarde las cinco en Canarias vamos a acercarnos hasta ahora Londres porque Theresa May acaba de desgranar las líneas generales de un nuevo acuerdo sobre el Brexit que quiere someter a votación en julio ya hay alguna novedad interesante corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273

00:20

buenas tardes Theresa May ha presentado una nueva lista de compromisos para tratar que los diputados en cuarta votación aprueben el acuerdo de salida de la Unión Europea el Parlamento podrá decidir si el país debe o no estar en la Unión Aduanera un área más difícil ha dicho el área más difícil ha dicho made del acuerdo su plan incluye una unión aduanera temporal el proyecto de ley también ofrece que los diputados decidan si quieren o no un segundo referéndum ella ha repetido que se opone pero ha reconocido que hay diputados que lo quieren así