Las noticias de la Comunitat Valenciana, 18:02 (21/05/2019)

la plataforma ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento para que sancione a estos dos agentes que habrían actuado contra las leyes vigentes y los derechos lingüísticos de este ciudadano Juan Antonio Pérez Fuster Un vecino del Alfar del PIC que el pasado diez de mayo circulaba con su coche por Alicante fue dado el alto por estos dos agentes Juan Antonio les habló en valenciano entonces uno de ellos le espetó de forma reiterada no lo entiendo hábleme en español dice que se siente violado en sus libertades e insiste en que tiene todo el derecho del mundo expresase en un territorio con dos lenguas oficiales para la plataforma esto supone un agravamiento de la situación ante la falta de respeto a los derechos lingüísticos pero preguntada por este asunto la portavoz municipal Maricarmen de España dice no tener constancia y añade que desde el consistorio se promociona el valenciano porque no tenemos nada en contra