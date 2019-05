Escucha las noticias de las 02:00 (22/05/2019)

los aplausos y los tímidos abucheos a la llegada de los políticos presos al hemiciclo quedaron diluidos en el ritmo lento de los escrutinios para elegir a los integrantes de la mesa pero el adormecido hemiciclo despertó de pronto con el relevo de la mesa de edad por la nueva Mesa del Congreso con Meritxell Batet como presidenta elegida por ciento setenta y cinco votos los diputados de Vox que había madrugado para situarse en primera fila no tardaron en iniciar una clase de gritos y patadas secundada por los del PP y Ciudadanos que ahogaban el acatamiento en los diputados independentistas

el último legal que otros diputados independentistas situaban en el mandato dado por el pueblo catalán el primero de octubre Rivera intentó protestar la presidenta Batet no se lo permitió hasta el final

puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por tanto no se ha mermado

el juramento lo que te iba abrir la puerta a las funciones de tal forma que ni la propia Constitución exige que haya que jurar o prometer la Constitución es una una orden que éste que se recoge dentro de los reglamentos de Congreso será que la Constitución no lo impide pero que pudieron ni siquiera existiría

Reino Unido Theresa May ha establecido una nueva estrategia para intentar sacar adelante el acuerdo del Brexit y ahora abre la puerta a un nuevo referéndum corresponsal en Londres Begoña Arce

las concesiones desesperadas de Theresa May para hacer más digerible el acuerdo del Brexit a los diputados parecen haber logrado el efecto contrario conservadores que apoyaron el acuerdo en la tercera fallida votación aseguran que no lo harán en junio cuando el proyecto de ley de retirada se presente por cuarta y última vez el que May promete a los diputados el someter a votación la celebración de un segundo referéndum o la unión aduanera si aprueban eso sí su acuerdo es inaceptable para muchos tories unionistas y oposición también votarán en contra el jefe de los laboristas Yeremi Corbijn lo dejó claro