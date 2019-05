Escucha las noticias de las 05:00 (22/05/2019)

Voz 1444

vale por el despacho del Rey en la Zarzuela pasadas las once la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet y una hora después será el turno del presidente del Senado Manuel Cruz los dos le comunicarán cómo ha quedado la constitución de las dos Cámaras y la composición de las Mesas respectivas con este trámite se inicia el proceso para que el rey designe al candidato que intentará conseguir la mayoría del Congreso para ser presidente del Gobierno que salvo sorpresa será el socialista Pedro Sánchez pero antes de que empiece la ronda de consultas habrá otro encuentro de Batet con el Rey donde ya la presidenta del Congreso le dará la lista de los partidos y los respectivos portavoces que quieren verse con el Rey no quieren todos pero casi con toda seguridad la ronda de consultas con el jefe del Estado no empezarán hasta después de las elecciones del domingo