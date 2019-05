Escucha las noticias de las 06:00 (22/05/2019)

saludos qué tal está muy buenos días la maquinaria de la democracia echa a andar lenta pero precisa esta mañana la presidenta del Congreso y el presidente del Senado manga comunicará al Rey formalmente que ya están constituidas las Cortes y que la décimo tercera legislatura está lista para comenzar antes Meritxell Batet pasará por este programa estará en Hoy por hoy la socialista catalana es ya la tercera autoridad del Estado y su candidatura salió adelante ayer con ciento setenta y cinco votos los del PSOE y Unidas Podemos PNV Coalición Canaria y el Partido Regionalista Cántabro is sin los votos independentistas en su primer discurso Batet llamó a construir consensos

en Batet pidió también que el espectáculo en el Congreso se limitará a la inteligencia y la brillantez de los discursos bueno pues no fue el caso ayer los independentistas catalanes aprovecharon la jura o promesa de la Constitución para la propaganda y los debutantes de Vox respondían aporreando los asientos del hemiciclo

desde el compromiso republicano como preso político y por imperativo legal sí prometo Ésa fue la fórmula de Yunquera Albert Rivera intentó infructuosamente parar los acatamiento con estas fórmulas y la presidenta Batet Se lo impidió echando mano de sentencias del Constitucional que los avalan la foto de Yunquera estrechando la mano de Sánchez el presidente del Gobierno en funciones es la portada hoy en todos los medios es miércoles mitad de semana veintidós de mayo y donde el consenso parece imposible es en Reino Unido con el Brexit finalmente Theresa May acepta un segundo referéndum pero pero sólo si el Parlamento aprueba a la cuarta su acuerdo de ruptura

con Bruselas Aimar Bretos buenos días buenos días May lanzar esta propuesta a dos días de que habrán allí las urnas en las europeas con menos apoyos de los que tuvo en la tercera votación buena parte de sus diputados ya han dicho que no lo van a respaldar tampoco los laboristas

se trata de buscar un acuerdo y en caso de que no se pueda llegar a ningún acuerdo pues entonces procedería a incluirlos en la demanda

sí aquí los hoteleros amenazan con dejar sin vacaciones a los novecientos mil jubilados que utilizan los viajes del Imserso dicen que las condiciones que ha puesto el Gobierno no les dan ni para cubrir gastos Juan Molas es el presidente de la patronal Cehat Joseba afirmar Aimar el convenio colectivo contra el que ayer se plantaron a las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas que iban a la huelga

venía a decir no valoramos entre ochocientos o novecientos euros como mucho

