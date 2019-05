Las noticias de Galicia, 06:50 (22/05/2019)

lo digo en teoría así porque partido socialista en Galicia le va reclamado desde este Parlamento en los últimos ocho meses numerosas transferencias que problema Nos vamos a topar seguramente pues que el Partido Popular no a esas trasferencias que Núñez Feijóo no creen autonomía de Galicia

Voz 9

06:18

está dónde estará en guardia para defenderlos a los delitos pero a mí no me gusta nada por participar las poses vamos a ver cómo discurren sus evidente que Olano no quiere fallar para nada señor H de cuáles son sus socios porque no quedé que los votantes o próximo domingo ahí vamos que vaya a gobernar con Podemos Esquerra Republicana de Cataluña