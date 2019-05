qué tal buenos días con trece grados ahora mismo en la Gran Vía y hoy con más calor vuelven a subir las temperaturas no habrá Operación Chamartín antes de que acabe la legislatura Carmena renuncie a su proyecto estrella y a la Comunidad a un retraso deliberado el entrega de la documentación que los madrileños vayan a tener que esperar para que arranque el desarrollo urbanístico en el norte de la Castellana los últimos papeles llegaron el lunes al ayuntamiento que asegura que no tiene tiempo material de estudiarlo todo antes del dos

culpa la alcaldesa al presidente en funciones Pedro Rollán de retrasar a propósito el informe que faltaba no ha habido consenso para convocar un pleno extraordinario a cinco días de votar Mercedes González PSOE no estamos en condiciones

Tica ella asumió que si se podría llevar a un pleno antes de las elecciones lo haría no ha consensuado esto jamás salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso y su palabra

Sánchez Mato celebra que la Operación Chamartín vuelva al cajón Carmena promete retomarla gana pero eso ya no depende de este equipo

eso sí no aclaró cómo los autónomos podrán demostrar esa conciliación el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado se ha comprometido a permitir que las mascotas de las personas que estén ingresadas durante muchos días en un hospital puedan ir a ver a sus dueños una medida que su programa aparece con un proyecto piloto matiz que no ha mencionado a Aguado y que además ya se hace en algunos hospitales de la región

los pacientes que llevan cuatro cinco seis días una semana ingresado sí que no pueden ver a sus mascotas nosotros nos comprometemos a aprobar un protocolo en la Comunidad de Madrid para que su mascota su perro sus gatos puedan acceder siempre evidentemente manteniendo pues la seguridad y la higiene adecuadas y siempre bajo la autorización de un facultativo a ver a sus dueños ya no únicamente desde el punto de vista terapéutico sino también desde el punto de vista afectivo emocional pensamos que puede ser pues una alegría

en declaraciones de las últimas horas de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena quiere registrar el ADN de los perros para identificar sus excrementos is sobre la marihuana

el Ayuntamiento de Madrid no puede permitir la marihuana porque eso es una cosa que depende fundamentalmente de la política Generali desde la modificación del Código Penal de todas maneras sí que es bueno y es importante que todos los países vosotros porque lo sabéis que el consumo en sí mismo en este país desde hace mucho tiempo no está prohibido lo dicho quedan cuatro días para la selección

nada de paros en el metro los de hoy afectarán a las líneas cuatro ocho once y al metro ligero uno con unos servicios mínimos del cincuenta y ocho por ciento

sofocado el incendio que se registró ayer en un edificio de oficinas en construcción en Canillejas el fuego que no ha dejado heridos provocó una columna de humo visible a kilómetros de distancia

no sigue el tráfico en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

digan lo más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo impone Johnson en tu vida punto com

sufre porque no te suene la alarma porque se te caiga el último trozo al suelo sufre porque Marte la lengua con el café porque el bus arranque cuando tú llegas por tender la ropa el día que yo

de si quieres sufrir sufre Fernando buscando casa venas Inma Salón Inmobiliario de Madrid del treinta de mayo al dos de junio en Feria de Madrid entradas gratis encima expo punto com

buenos días pesebre comandante la expresión de este vuelo por cierto me acaba de comprar un People s ciento veinticinco

entre decidir tenerlo no lo más difícil será elegir cuando decirle a los demás que es tuyo químico People s ciento veinticinco Gemma terópodos mil novecientos ochenta y ocho euros con seguro a terceros el robo incluidos cinco donde

lo estás viendo una tele tú estás viendo la lavadora Sampson quedaba en la mitad de tiempo que no va a ser una lavadora si ponen su pues eso una lavadora nuevas lavadoras son son igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Manu y manos maniquís para los amigos no ha contratado andaluza Factor Energía no ahorra un doce y medio por ciento Manu

hay contratados todos la luz en Factor Energía punto com lo haremos más anuncios por fin hay otra Factor Energía

reserva tus vacaciones en Iberostar Royal Andalus o en Iberostar Málaga Playa diversión para toda la familia en primera línea de playa y todo todo incluido tarifas especiales a partir de mayo en Iberostar punto com

Voz 22

09:25

en las labores de control pues excepto en un gasto excesivo de agua creando documentos hablo con los compañeros con concejales y llego a la conclusión de que no hay contador de agua dos mil dieciocho a finales de dos mil dieciocho se pregunta en el pleno que que sí se ha pasado alguna factura dice el alcalde que no que no hay factura entonces yo creo que esto es un fraude que al pueblo lo de Cobeña al canal