Las noticias de Galicia, 07:50 (22/05/2019)

once vueltas corzos Orquesta Mondragón cesped Mikel Erentxun Amparanoia al Celestin y muchos más tres días de música en la naturaleza donde también podrán disfrutar de zona infantil gastronomía cine teatro entrada solidaria destinada a esas ejerció de San simios salón entra ya en festival de la luz punto es it descubre

en teoría sí ya digo en teoría así porque el Partido Socialista en Galicia le va reclamado desde este Parlamento en los últimos ocho meses numerosas transferencias que problema Nos vamos a topar seguramente pues que el Partido Popular no aunque era esas transferencias porque Núñez Feijóo no creen autonomía de Galicia

está donde está la guardia para defenderlos de los delitos pero a mí no me gustaría participar cosas vamos a ver cómo discurren y evidente que no quiere fallar para nada señor Sánchez de cuáles son sus socios porque no quedé que os votantes o próximo domingo ahí vamos que vaya a gobernar con Podemos Esquerra Republicana de Cataluña

estamos evaluando las ofertas hay ofertas viables de hecho los inversores están visitando las plantas en la próxima Mesa de Seguimiento dará toda la información yo saben que siempre soy prudente no me gusta entrar en el detalle porque creo que tenemos un espacio

Voz 7

07:33

que no se debe a que los candidatos supera no pueden de diseñar ha así minas do PP candidatos son personas es muy bien experiencia estoy refiriendo básicamente vamos candidatos y candidatas a Partido Popular las ciudades porque evidente es que no es dieciocho país pesan candidatura pensamos esto a personas me pesa menos partidos subido lo sigas porque os ciudadanos van a a un vecino o una vez