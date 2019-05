doce años que el Partido Socialista no celebraba un mitin en el teatro Galileo de Leganés por miedo a no llenarlo pero ayer cerca de quinientas personas se quedaron fuera

porque la moderación exige muchísima firmeza exige sobre todo una cosa extraordinaria no creer que uno lo sabe todo y mejor que los demás no creer que uno es superior a otro nadie es superior a nadie nadie

no era no era una encuesta no era una encuesta yo Uruguay estos corriente en algunas malversación de derivación y su utilización desde el dinero público en beneficio particular

pero Pedro Sánchez quiso ser un poco más explícito yo no soy tan intelectual como Ángel lo que ha habido en Madrid ha sido corrupción Pedro Sánchez que nació en Madrid confesó con ironía que no recuerda quién fue el último alcalde socialista de la ciudad de Madrid un motivo más dijo para votar al Partido Socialista

Voz 0799

03:48

mucho antes de que la Junta Electoral se pronunciaron dijera algo que no había ya en ya en Telemadrid he salido a decir que las cosas no que que no sé que nos que eso no se podía yo creo que han sido excesivamente timoratos y creo que eso es un flaco servicio a la pluralidad informativa para los madrileños es miércoles veintitrés