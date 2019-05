no queremos una Comunidad con treinta y tres mil millones de euros de deuda pero que se han gastado el dinero el gasto y en algunas malversaciones derivaciones autorizaciones del dinero público en beneficio particular yo no soy

Voz 4

01:26

somos el único partido que quiere combatir a las izquierdas somos el único partido que está centrado en que el socialismo no entra en la Comunidad de Madrid los demás partidos quieren ser el Partido Popular ni lo son ni los eran pero eso es a lo que están no les importa combatir a las izquierdas están intentando destrozar al Partido Popular unos no lo van a conseguir porque no van a entrar en la Asamblea de Madrid lo siento